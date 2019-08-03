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    Більшість демократів Палати представників Конгресу виступають за імпічмент Трампа

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    Демократи готові&nbsp;відкривати питання імпічменту президенту Дональду Трампу - Більшість демократів Палати представників Конгресу виступають за імпічмент Трампа
    Демократи готові відкривати питання імпічменту президенту Дональду Трампу

    В останні кілька років наш народ бачив і чув від цього президента те, чому немає місця в нашій демократії, - член Палати Салуд Карбаджал

    У Палаті представників Конгресу США набралося більшість демократів, яка виступає за початок процедури імпічменту президенту Дональду Трампу, пише Reuters.

    «В останні кілька років наш народ бачив і чув від цього президента те, чому немає місця в нашій демократії», - заявив член Палати Салуд Карбаджал.

    «Я вважаю, що прийшов час відкривати питання імпічменту президенту Дональду Трампу», - додав він.

    Демократи мають більшість в Палаті представників, що складається з 235 членів. Після того, як 24 липня спеціальний радник Роберт Мюллер дав свідчення про своє розслідування втручання Росії у вибори 2016 року, число тих, хто підтримує процедуру імпічменту досягло 118 осіб.

    Але в цілому 118 досі далекі від 218 голосів (з 435), необхідних для затвердження резолюції про імпічмент, і опитування громадської думки продовжують показувати, що виборці різко розділилися з цього питання.

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