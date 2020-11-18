Більшість громадян Євросоюзу підтримують вступ України до ЄС – дослідження

При цьому головною перешкодою для вступу України до ЄС респонденти вважають корупцію - 43,1%

55% опитаних за вступ України до Євросоюзу і 38% за приєднання нашої держави до НАТО

Вступ України до Європейського Союзу підтримують 55% громадян країн ЄС. Про цесвідчать результати опитування «Як сприймають Україну в країнах ЄС», проведеного у Франції, Німеччині, Італії та Польщі соціологічним агентством Kantar Profiles Division на замовлення Центру «Нова Європа».

Зазначається, що водночас приєднання України до НАТО підтримують 38%.

«Більшість респондентів (55%) підтримують членство України в ЄС. Підтримка членства України в НАТО також значна (38%), але ця відповідь не отримала підтримки більшості», ─ зазначено у звіті за підсумками опитування, презентованому в середу.

Зазначається, що 21,5% респондентів підтримують приєднання України і до ЄС, і до НАТО.

При цьому головною перешкодою для вступу України до ЄС респонденти вважають корупцію - 43,1% опитаних. Для порівняння, у 2015 році цей показник становив 37,5%.

Основною асоціацією з Україною опитані, як і у 2015 році, називають війну. При цьому кількість респондентів, які асоціюють Україну з військовим конфліктом, скоротилася - з 49% у 2015 році до 12% у 2020 році. Також Україна асоціюється з бідністю (10,8%) та іммігрантами (10,3%).

«На жаль, більшість респондентів пов’язують із українською державою негативні асоціації. Більшість із 10 найпопулярніших згадок - негативні, і цей тренд простежується у всіх країнах опитування. Винятком можна вважати Італію, яка має більше позитивних і нейтральних згадок у першій десятці асоціацій із Україною, ніж будь-яка інша країна опитування», ─ зазначають дослідники.

Водночас 23,6% респондентів заявили, що у них немає жодних асоціацій із Україною.

Російські наративи про Україну в досліджуваних країнах виявилися неефективними. Лише 0,8% респондентів вважають, що українці ведуть громадянську війну, а кількість тих, хто вважає Україну екстремістською/фашистською країною, становить менше ніж 0,2%.

«У 2020 році кількість респондентів, які асоціюють Україну з Росією становить 9,1%, тоді як лише п’ять років тому ця категорія була вдвічі більшою (18%). Це свідчить про чітке відмежування України від Росії і, відтак, про сприйняття української держави, яка є незалежною від Росії», ─ наголошують дослідники.

Найпопулярнішою відповіддю на запитання про те, яку підтримку варто надати Україні в боротьбі проти російської агресії (21,5%) є продовження санкцій ЄС щодо Росії. Найменш популярною - надання озброєнь.

Дослідження проводилося в період із 22 до 29 вересня 2020 року методом онлайн-опитування. Загалом було опитано 4 тис. респондентів віком від 18 до 65+ років, відібраних у такий спосіб, щоб пропорційно представляти різні групи за статтю, віком і регіонами проживання.

Коментуючи результати опитування, перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зазначила, що МЗС України врахує їх у подальшій роботі.

«Для Міністерства закордонних справ України це дослідження є важливим джерелом інсайтів та інформації, які будуть враховані в Стратегії публічної дипломатії, над якою ми наразі працюємо», ─ написала вона в соцмережі Facebook.

Джапарова також повідомила, що МЗС України разом із Українським Інститутом розпочало дослідження в семи країнах (Франція, Німеччина, Угорщина, Польща, США, Туреччина та Японія) на предмет ставлення та очікування іноземної аудиторії до культури України та можливостей співпраці у сфері культури.