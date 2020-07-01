Звернення патріарха Філарета щодо положення українського православ’я

«На сьогодні ПЦУ, очолювана митрополитом Епіфанієм, не має законного Статуту про управління»

Президенту України Зеленському В. О.,

Голові Верховної Ради України Разумкову Д. О.,

Прем’єр-міністру України Шмигалю Д. А.,

Міністру культури Ткаченку О. В.,

Голові Державної служби України з

етнополітики та свободи совісті Богдан О. В.

Українська Православна Церква і українське суспільство, як і українська влада, сприйняли Собор, який проходив 15 грудня 2018 року у Святій Софії в м. Києві, як Собор двох Українських Церков (УПЦ Київського Патріархату і УАПЦ), які об’єднались і утворили єдину Українську Православну Церкву. Це – напівправда! Вона страшніша, ніж відкрита правда!

в Київській Софії відбувся Собор Константинопольської Церкви

1. Насправді 15 грудня 2018 рокуз участю Українських Православних Церков. Це – правда!

Доказом цього є:

а) запрошення на цей Собор розіслав усім його учасникам Константинопольський Патріарх Варфоломій, а не предстоятелі Українських Церков;

б) головував на Соборі митрополит Гальський Еммануїл, представник Патріарха Варфоломія;

в) у Соборі взяли участь як його повноправні члени архієреї і архімандрити Константинопольського Патріархату;

г) умовою скликання Собору з боку Патріарха Варфоломія була відмова Патріарха Філарета і всього єпископату від статусу Патріархату, бо архієреї іншого Патріархату не можуть бути учасниками Собору Константинопольського Патріархату;

ґ) оригінали постанов Собору 15 грудня 2018 року в Київській Софії знаходяться в Константинопольській Патріархії, а не в Києві.

2. На Соборі 15 грудня 2018 року в Київській Софії був обраний Предстоятель у сані митрополита майбутньої автокефальної Української Церкви. До отримання Томосу митрополит Епіфаній не мав повноважень Предстоятеля Української Церкви, бо вона ще не мала статусу автокефалії, а перебувала у складі Константинопольського Патріархату.

На Соборі був прийнятий Статут Київської Митрополії у складі Константинопольського Патріархату. Цей Статут мав право діяти, поки Київська Митрополія перебувала у складі Константинопольського Патріархату, тобто з 15 грудня 2018 року до 6 січня 2019 року. Це означає, що грецький Статут втратив свою силу після проголошення автокефалії, тобто після отримання Томосу 6 січня 2019 року.

На сьогодні ПЦУ, очолювана митрополитом Епіфанієм, не має законного Статуту про управління. Статут про управління Церквою може бути прийнятий тільки на Помісному Соборі цієї Церкви. Але пройшло півтора року, а Предстоятель митрополит Епіфаній не наважується скликати Помісний Собор. Чому? Існують різні припущення. Але ми не будемо їх торкатися. Правда полягає в тому, що ПЦУ діє без Статуту. Прийнятий Статут на Соборі 15 грудня 2018 року – це Статут чужої Церкви.

3. Президент Петро Порошенко і його команда в особі міністра культури Євгена Нищука і директора Департаменту у справах релігій та національностей Андрія Юраша не мали права реєструвати Церковний Статут Константинопольського Патріархату 30 січня 2019 року. Вони мали право зареєструвати тільки Київську Митрополію, очолювану митрополитом Епіфанієм, на підставі отриманого Томосу, але не Статут про управління ПЦУ, оскільки Статут не був прийнятий на Помісному Соборі. Тому реєстрація Статуту про управління ПЦУ є зловживанням владою і є незаконною.

4. Після отримання Томосу виявилося, що Томос за своїм змістом не відповідає Томосам інших Помісних Церков (таких, як Польська, Румунська, Болгарська, Сербська, Російська). Він ставить автокефальну Українську Церкву в залежність від Константинопольського Патріархату. Патріарх Варфоломій вимагає і від української влади і від керівництва ПЦУ ліквідації Київського Патріархату. На цій підставі Патріарх Філарет скликав Помісний Собор 20 червня 2019 року (а він, як Патріарх, мав на це канонічне право), на якому було прийнято рішення про вихід зі складу Православної Церкви України і продовження існування УПЦ Київського Патріархату як дійсно незалежної Помісної Української Церкви.

5. Після виходу УПЦ Київського Патріархату зі складу Православної Церкви України митрополит Епіфаній створив комісію на чолі з митрополитом Черкаським Іоаном (Яременком) з ліквідації Київського Патріархату. Ми вважаємо таке рішення не тільки незаконним, але й цинічним. Не можна ліквідувати релігійну організацію, яка не підпорядкована іншій релігійній організації.

6. Ми просимо Президента України Володимира Зеленського, Голову Верховної Ради України Дмитрія Разумкова, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та весь Український уряд, зокрема міністра культури Олександра Ткаченка, і голову Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олену Богдан повернути незаконно відібрану державну реєстрацію Української Православної Церкви Київського Патріархату, яка дійсно є незалежною Українською Церквою і служить інтересам українського народу.

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