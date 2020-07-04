Відійшов у вічність голова Всеукраїнської ради церков Василь Райчинець
Причина смерті станом на день суботи не повідомлялась
На 67 році життя помер голова Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, єпископ Української Євангельської церкви, закарпатець Василь Райчинець.
Життя Райчинця обірвалося в суботу, 4 липня, повідомив глава Православної церкви України, митрополит Епіфаній.
«З глибоким сумом сьогодні дізнався про те, що завершилося земне життя й відійшов у вічність старший єпископ Української Євангельської церкви Василь Федорович Райчинець, який останні пів року також був черговим головою у Всеукраїнській Раді церков і релігійних організацій», – написав Епіфаній у Facebook.
«Відійшов у вічність головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і Релігійних Організацій, старший єпископ Української Євангельської Церкви Василь Федорович Райчинець. Це була Людина, яку всі вважали совістю і символом цілого релігійного середовища в нашій Державі. Це був Проповідник, який і в сумні часи радянського тоталітаризму, і в незалежній Україні умів повести за собою і привести до Господа тисячі душ, які шукали розради і миру в серці. Це був Діяч, якого ніхто й за жодних обставин замінити не зможе» – написав на своїй сторінці у Facebook релігієзнавець і політолог Андрій Юраш.
Причина смерті станом на день суботи не повідомлялась.