Відійшов у вічність голова Всеукраїнської ради церков Василь Райчинець



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З 2010 року Василь Райчинець був президентом Міжнародної Асамблеї Християн Віри Євангельської

Причина смерті станом на день суботи не повідомлялась

На 67 році життя помер голова Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, єпископ Української Євангельської церкви, закарпатець Василь Райчинець.

Життя Райчинця обірвалося в суботу, 4 липня, повідомив глава Православної церкви України, митрополит Епіфаній.

«З глибоким сумом сьогодні дізнався про те, що завершилося земне життя й відійшов у вічність старший єпископ Української Євангельської церкви Василь Федорович Райчинець, який останні пів року також був черговим головою у Всеукраїнській Раді церков і релігійних організацій», – написав Епіфаній у Facebook.

«Відійшов у вічність головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і Релігійних Організацій, старший єпископ Української Євангельської Церкви Василь Федорович Райчинець. Це була Людина, яку всі вважали совістю і символом цілого релігійного середовища в нашій Державі. Це був Проповідник, який і в сумні часи радянського тоталітаризму, і в незалежній Україні умів повести за собою і привести до Господа тисячі душ, які шукали розради і миру в серці. Це був Діяч, якого ніхто й за жодних обставин замінити не зможе» – написав на своїй сторінці у Facebook релігієзнавець і політолог Андрій Юраш.

Причина смерті станом на день суботи не повідомлялась.

Василь Федорович Райчинець народився 19 жовтня 1952 року в селі Поляна Закарпатської області. У 1983 році здобув богословську освіту, закінчивши московську семінарію. У 1987 році був обраний Церквою християн віри євангельської України села Поляна на пасторське служіння, а у 1990 році став заступником старшого пресвітера Союзу.

У 1994 році Райчинець став старшим пресвітером Закарпатського об’єднання церков при Союзі ВЦХЄВ.

У 1995 році на черговому з’їзді Союзу ВЦХЄВ його обрали старшим єпископом Союзу. З 2001 року Райчинець був членом Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Також з 2010 року Василь Райчинець був президентом Міжнародної Асамблеї Християн Віри Євангельської.