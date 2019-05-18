Біля Адміністрації президента відбувається акція «Хто замовив Катю Гандзюк?»



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Акцію з вимогами встановити замовників нападу і вбивства активістки проходять по всій Україні

У Києві на вулиці Банковій відбувається акція «Хто замовив Катю Гандзюк?». Громадські активісти і небайдужі люди вимагають у керівництва держави, правоохоронних органів встановити і покарати замовників і виконавців нападу і вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк,

Декілька десятків людей час від час скандують «Хто замовив Катю Гандзюк?», люди запалили фаєра. Активні громадяни в коментарях «Громадському» здебільшого скептично ставляться до того, що після зміни влади Україні ця справа, як і справа замахів на інших активістів, розслідуватиметься ефективніше.

Як повідомляв «Главком», в Україні 18 травня о 12:00 у всіх областях України, у восьми столицях Європи і Канаді відбувається масштабна акція «Україна запитує: хто замовив Катю Гандзюк?», повідомляє ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook.

«40 українських міст. Вісім світових столиць. Більше 1000 українців з усіх куточків світу. Одночасно будуть питати: хто замовив Катю Гандзюк?», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, акції пройдуть у Києві, Білій Церкві, Ірпені, Обухові, Вінниці, Луцьку, Дніпрі, Костянтинівці, Торецку, Краматорську, Малині, Ужгороді, Запоріжжі, Бердянську, Івано-Франківську, Кропивницькому, Сєвєродонецьку, Львові, Одесі, Полтаві, Кременчуці, Рівному, Дубно, Сумах, Тернополі, Харкові, Херсоні, Черкасах, Чернівцях та Чернігові.

Зазначимо, що Херсонський міський суд 27 травня розпочне розгляд справи про вбивство громадської активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлені підозри за ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) змінено на ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

7 травня ГПУ направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні в справі Гандзюк.