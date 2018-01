Біля Аляски стався землетрус, є загроза цунамі

Оголошене попередження про загрозу цунамі на Алясці і в канадській провінції Британська Колумбія

Біля берегів Аляски стався потужний землетрус магнітудою 8,0. Про це повідомляє Геологічна служба США. Оголошено попередження про загрозу цунамі на Алясці і в канадській провінції Британська Колумбія. Map shows Pacific coastlines under a tsunami warning (red), and tsunami watch (yellow) after powerful quake off Alaska