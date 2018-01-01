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    Біля Аляски стався землетрус, є загроза цунамі

    Оголошене попередження про загрозу цунамі на Алясці і в канадській провінції Британська Колумбія
    Біля берегів Аляски стався потужний землетрус магнітудою 8,0. Про це повідомляє Геологічна служба США. Оголошено попередження про загрозу цунамі на Алясці і в канадській провінції Британська Колумбія. Map shows Pacific coastlines under a tsunami warning (red), and tsunami watch (yellow) after powerful quake off Alaska
    • Сьогодні, 13:59
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    <p>Магнітуда землетрусу склала 8 балів&nbsp;</p>
    Фото: gettyimages.com

    Магнітуда землетрусу склала 8 балів 

    Оголошене попередження про загрозу цунамі на Алясці і в канадській провінції Британська Колумбія

    Біля берегів Аляски стався потужний землетрус магнітудою 8,0.

    Про це повідомляє Геологічна служба США.

    Оголошено попередження про загрозу цунамі на Алясці і в канадській провінції Британська Колумбія.

    Даних про руйнування поки немає.

    «Главком», на Філіппінах сталося виверження вулкана,  вже евакуювали 40 тисяч осіб.

     

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