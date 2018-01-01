Біля Аляски стався землетрус, є загроза цунамі
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Фото: gettyimages.com
Магнітуда землетрусу склала 8 балів
Оголошене попередження про загрозу цунамі на Алясці і в канадській провінції Британська Колумбія
Біля берегів Аляски стався потужний землетрус магнітудою 8,0.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Оголошено попередження про загрозу цунамі на Алясці і в канадській провінції Британська Колумбія.
Map shows Pacific coastlines under a tsunami warning (red), and tsunami watch (yellow) after powerful quake off Alaska https://t.co/Wwd3w0gx07 pic.twitter.com/7GhFZvMyFv— BuzzFeed Storm (@BuzzFeedStorm) 23 січня 2018 р.
Даних про руйнування поки немає.