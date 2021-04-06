Росія нарощує сили окупаційних військ на Донбасі – розвідка

РФ стягує війська до кордону для швидкого перекидання бойовикам

Командування збройних сил Росії продовжує нарощувати бойові можливості російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Це відбувається за рахунок посилення взаємодіючих з’єднань і частин, дислокованих на території Росії поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє Головное управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, з початку квітня здійснюється доукомплектування бойових підрозділів Південного військового округу збройних сил РФ за рахунок прибуття у відрядження особового складу на невизначений термін зі складу Західного, Центрального та Східного військових округів ЗС РФ.

«У такий спосіб командування противника збільшує постійний резерв для можливості швидкого доукомплектування першого та другого армійських корпусів (на окупованому Донбасі. – Ред.) кадровими російськими військовослужбовцями», – інформує розвідка.

Нагадаємо, 30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що Росія стягує війська до кордону України.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пересування російської армії території країни не повинне викликати занепокоєння інших країн. За його словами, «Росія не є загрозою ні для однієї країни світу, в тому числі не є загрозою для України».

США вимагають від Росії пояснень через стягування військ до українського кордону.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українських кордонів та збільшення кількості порушень угоди про припинення вогню на Донбасі.

6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі.

Українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі.