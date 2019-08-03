Біля берегів Фіджі розбився медичний вертоліт: є загиблі



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Вертоліт втратив зв’язок з диспетчерами під час виконання евакуації пацієнтів в лікарню міста Ламбаса.

Чотиримісний медичний вертоліт Robinson, що перевозив двох пасажирів, розбився біля берегів острова Вануа-Леву на північному сході Фіджі.

Як повідомляє в суботу місцева радіостанція FBC, в ході пошукової операції було виявлено тіло одного з пасажирів, що знаходилися на борту повітряного судна.

За даними радіостанції, вертоліт втратив зв’язок з диспетчерами під час виконання евакуації пацієнтів в лікарню міста Ламбаса.

На борту, крім пілота, перебували дворічна дитина і його мати. В ході пошукової операції були виявлені уламки вертольота і тіло одного з пасажирів. Як зазначив командувач ВМС Фіджі капітан Хамфрі Тавако, пошуки в районі катастрофи будуть продовжені.