Родина Зеленського на інавгурації: батьки і дружина присутні на церемонії
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Дружина президента не знає слів українського славня
Дружина і батьки шостого президента України Володимира Зеленського присутні у Верховній Раді на церемонії інавгурації. Мати і тато новообраного глави держави сидять біля першого президента незалежної України - Леоніда Кравчука.
Зазначимо, що під час виконання славня Олена Зеленська не потрапляла у слова, отже, схоже на те, що нова Перша леді не знає Державний гімн України.
Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді проходить церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.
На інавгурації Зеленського присутні чотири президенти і весь уряд.
Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.
Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.
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