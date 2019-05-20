Родина Зеленського на інавгурації: батьки і дружина присутні на церемонії



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Римма і Олександр Зеленські Скріншот

Дружина президента не знає слів українського славня

Дружина і батьки шостого президента України Володимира Зеленського присутні у Верховній Раді на церемонії інавгурації. Мати і тато новообраного глави держави сидять біля першого президента незалежної України - Леоніда Кравчука.

Зазначимо, що під час виконання славня Олена Зеленська не потрапляла у слова, отже, схоже на те, що нова Перша леді не знає Державний гімн України.

Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді проходить церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.

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