Біля Іспанії знайшли тіла 16 мігрантів

Рятувальники не змогли допомогти біженцям

Тіла 16 потонулих мігрантів виявили біля берегів Мелільї - іспанського регіону, що межує з Марокко. Пошуком тіл займалися марокканські служби, передає видання AFP. Тіла мігрантів помітив іспанський корабель, він попередив рятувальні служби Іспанії та Марокко. Пошуком тіл займалися марокканські служби за підтримки вертольота іспанської



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Рятувальники не змогли допомогти біженцям

Тіла 16 потонулих мігрантів виявили біля берегів Мелільї - іспанського регіону, що межує з Марокко.

Пошуком тіл займалися марокканські служби, передає видання AFP.

Тіла мігрантів помітив іспанський корабель, він попередив рятувальні служби Іспанії та Марокко.

Пошуком тіл займалися марокканські служби за підтримки вертольота іспанської цивільної гвардії. Марокканський чиновник розповів агентству, що серед знайдених загиблих було три жінки. За його словами, всі вони з Африки, один - марокканець.

Нагадаємо, неподалік від узбережжя Лівії перекинувся човен з мігрантами. Внаслідок цього 90 людей загинуло.