Біля Майорська закрили пункт пропуску через обстріли бойовиків



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О 6:25 год бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї у напрямку КПВВ «Майорське»

На контрольному пункті в'їзду-виїзду «Майорське» тимчасово призупинили пропуск громадян через обстріли з боку бойовиків.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.



Згідно з повідомленням о 6:25 год бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї у напрямку КПВВ «Майорське». Оголошено режим «Червоний».



Також повідомляється, що упродовж поточної доби, 8 серпня, бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Новозванівки, Луганського, Мар'їнки, Красногорівки та Лебединського. Важке озброєння не застосовували.

Нагадаємо, на Донбасі після бою з бойовиками зник український військовий, тривають пошуки.