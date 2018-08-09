Біля Майорська закрили пункт пропуску через обстріли бойовиків
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О 6:25 год бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї у напрямку КПВВ «Майорське»
На контрольному пункті в'їзду-виїзду «Майорське» тимчасово призупинили пропуск громадян через обстріли з боку бойовиків.
Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.
Згідно з повідомленням о 6:25 год бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї у напрямку КПВВ «Майорське». Оголошено режим «Червоний».
Також повідомляється, що упродовж поточної доби, 8 серпня, бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Новозванівки, Луганського, Мар'їнки, Красногорівки та Лебединського. Важке озброєння не застосовували.
Нагадаємо, на Донбасі після бою з бойовиками зник український військовий, тривають пошуки.