  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля Майорська закрили пункт пропуску через обстріли бойовиків

    • Розсилка
    Біля Майорська закрили пункт пропуску через обстріли бойовиків

    О 6:25 год бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї у напрямку КПВВ «Майорське»

    На контрольному пункті в'їзду-виїзду «Майорське» тимчасово призупинили пропуск громадян через обстріли з боку бойовиків.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.

    Згідно з повідомленням о 6:25 год бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї у напрямку КПВВ «Майорське». Оголошено режим «Червоний».

    Також повідомляється, що упродовж поточної доби, 8 серпня, бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Новозванівки, Луганського, Мар'їнки, Красногорівки та Лебединського. Важке озброєння не застосовували.

    Нагадаємо, на Донбасі після бою з бойовиками зник український військовий, тривають пошуки.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі КПВВ Донеччина обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ