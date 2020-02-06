Біля Мелітополя перекинулася маршрутка з пасажирами



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Фото: Нацполіція

Водій виїхав на зустрічну смугу, потім на узбіччя, після чого перекинувся на поле

У Мелітопольському районі Запорізької області в четвер, 6 лютого, перекинулася маршрутка з пасажирами. П'ять осіб було госпіталізовано, повідомляє прес-служба поліції області.

«6 лютого близько 07:30 На 459 кілометрі автодороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ водій пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter, чоловік 1973 року народження, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, потім на узбіччя та допустив перекидання транспортного засобу», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в момент ДТП в салоні перебувало шість пасажирів - чотири жителі Приазовського району та два жителі Мелітополя. Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і самостійно звернулися за медичною допомогою. П'ятьох з них госпіталізували до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Також нагадаємо, що сьогодні вранці на Одещині перекинувся пасажирський автобус: жінка і дитина в лікарні. Попередньо встановлено, що водій рейсового автобусу не впорався з керуванням на слизькій дорозі, внаслідок чого автобус і перекинувся. У салоні перебували 19 пасажирів.

Крім того, на півдні країни, а саме на кордоні з Молдовою не працюють пункти пропуску.