  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля Мелітополя перекинулася маршрутка з пасажирами

    • Розсилка
    Біля Мелітополя перекинулася маршрутка з пасажирами
    Фото: Нацполіція

    Водій виїхав на зустрічну смугу, потім на узбіччя, після чого перекинувся на поле

    У Мелітопольському районі Запорізької області в четвер, 6 лютого, перекинулася маршрутка з пасажирами. П'ять осіб було госпіталізовано, повідомляє прес-служба поліції області.

    «6 лютого близько 07:30 На 459 кілометрі автодороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ водій пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter, чоловік 1973 року народження, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, потім на узбіччя та допустив перекидання транспортного засобу», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що в момент ДТП в салоні перебувало шість пасажирів - чотири жителі Приазовського району та два жителі Мелітополя. Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і самостійно звернулися за медичною допомогою. П'ятьох з них госпіталізували до лікарні.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Біля Мелітополя перекинулася маршрутка з пасажирами
    Біля Мелітополя перекинулася маршрутка з пасажирами

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

    Також нагадаємо, що сьогодні вранці на Одещині перекинувся пасажирський автобус: жінка і дитина в лікарніПопередньо встановлено, що водій рейсового автобусу не впорався з керуванням на слизькій дорозі, внаслідок чого автобус і перекинувся. У салоні перебували 19 пасажирів.

    Крім того, на півдні країни, а саме на кордоні з Молдовою не працюють пункти пропуску.

    ДТП стихійні лиха водій надзвичайні ситуації Запорізька область транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ