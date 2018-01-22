Біля узбережжя США виявили російський шпигунський корабель - CNN
- Сьогодні, 07:51
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За інформацією ЗМІ, у всіх місцях, де зафіксували корабель, розміщені військово-морські установки США
Російський шпигунський корабель «Віктор Леонов» був помічений в 100 милях на південний схід від Уілмінгтону, штат Північна Кароліна, в міжнародних водах.
Про це повідомляє CNN, посилаючись на двох американських військових.
За словами одного з джерел, минулого тижня «Віктор Леонов», оснащений різноманітним високотехнологічним шпигунським устаткуванням і призначений для перехоплення комунікаційних сигналів, спостерігався у Карибському басейні.
Він зазначив, що шпигунський корабель, як правило, подорожував по східному узбережжю біля мису Канаверал, Кінгс-Бей, Норфолк і Нью-Лондон. Як повідомляє видання, у всіх цих місцях розміщені військово-морські установки США.
Друге джерело сказало CNN, що корабель, швидше за все, займе 4-6-місячне розгортання на Східному узбережжі, де проводитиме розвідувальні операції.
Нагадаємо, минулого тижня Китай звинуватив США в тому, що їхній ракетний есмінець Hopper без дозволу увійшов у територіальні води Китаю у районі спірного острова Хуаньян у Південно-Китайському морі