Китай звинуватив США у порушенні своїх територіальних вод

У Китаї розглядають перетин вод судном як порушення суверенітету та інтересів безпеки Китаю

Китай звинуватив США в тому, що їхній ракетний есмінець Hopper без дозволу увійшов у територіальні води Китаю у районі спірного острова Хуаньян у Південно-Китайському морі. Про це повідомляє Reuters. «Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило військовий корабель США у несанкціонованому вході у свої територіальні



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У Китаї розглядають перетин вод судном як порушення суверенітету та інтересів безпеки Китаю

Китай звинуватив США в тому, що їхній ракетний есмінець Hopper без дозволу увійшов у територіальні води Китаю у районі спірного острова Хуаньян у Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє Reuters.

«Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило військовий корабель США у несанкціонованому вході у свої територіальні води», - йдеться у повідомленні.

У Китаї розглядають перетин вод судном як порушення суверенітету та інтересів безпеки Китаю, а також загрозу безпеці кораблів Китаю в околицях.

Як повідомили у міністерстві, увечері 17 січня американський ракетний есмінець Hopper перебував у межах 12 морських миль від острова Хуаньян у Південно-Китайському морі.

У зв'язку із цим Китай має намір вжити всіх необхідних заходів для забезпечення свого суверенітету.