Біля Верховної Ради встановили величезний тризуб (фото)

Біля будівлі парламенту відбулися урочисті події до Дня Конституції

На площі Конституції біля будівлі Верховної Ради України встановлено пам'ятний знак «Тризуб».

Захід відбувся з нагоди Дня Конституції, повідомляє Укрінформ.

Пам'ятний знак урочисто відкрили військовослужбовці Національної гвардії.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у своєму привітанні до Дня Конституції зазначив: «Шлях до Конституції був нелегким – на це пішли роки наполегливої та щоденної праці. Однак завдяки зусиллям Парламенту та українського суспільства вдалося досягти консенсусу та врешті-решт прийняти Основний Закон. Цей історичний момент зробив нашу незалежність легітимною в очах не тільки українського народу, а й всього світу».

«За 25 років з моменту ухвалення наша Конституція зазнавала змін. Однак є принципи, які залишилися та повинні залишатися незмінними: верховенство права, свобода та демократія, повага до прав та свобод людини. Дотримуватися їх повинні всі: незважаючи на посаду чи соціальний статус. Лише так ми зможемо побудувати успішну та процвітаючу державу. Тому нехай Конституція слугує для нас дороговказом, щоб завжди працювати на інтереси держави, сперечатися, прислухатися до аргументів і досягати консенсусу. Заради народу України, заради майбутнього, заради нашої держави – єдиної, суверенної і незалежної», – заявив Разумков.

Нагадаємо, 28 червня в Україні відзначається День Конституції. Цього дня 1996 року вночі Верховна Рада України затвердила Основний Закон держави.

Голосування за нього стало можливим завдяки компромісу між різними, впливовими тоді, силами на політичному Олімпі країни.

Прийняття однакових для усіх правил гри у вигляді Конституції, без перебільшення, було величезним досягненням, що вивело Україну з політичної кризи 1994-1996 років.