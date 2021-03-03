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    Біля Водяного російські окупанти гатять по українських бійцях із гранатометів

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    За минулу добу втрат серед українських захисників немає - Біля Водяного російські окупанти гатять по українських бійцях із гранатометів
    За минулу добу втрат серед українських захисників немає
    Фото з відкритих джерел

    Безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування біля Щастя

    Протягом минулої доби, 2 березня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

    Так, поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено.

    Від початку поточної доби, 3 березня, збройні формування РФ один раз порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську. Так, районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

    Втрат та поранених серед захисників немає.

    «Основною метою дій російсько-окупаційних військ залишається провокування Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню», – зазначили у штабі ООС.

    Як повідомлялося, 1 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

    Неподалік Павлополя внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Операція Об’єднаних сил
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