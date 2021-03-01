Порошенко вимагає негайно створити ТСК у справі «вагнерівців»

П’ятий президент вкотре наголосив на відсутності в порядку денному «питання про створення тимчасової слідчої комісії по «вагнерівцям»

П’ятий президент закликає захистити офіцерів розвідки, які готові свідчити про зрив операції

Негайно створити парламентську слідчу комісію щодо зірваної спецоперації по затриманню російських бойовиків з ПВК «Вагнер» вимагає п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Про це він заявив під час погоджувальної ради. Порошенко також закликав забезпечити охорону офіцерам розвідки, які володіють інформацією щодо цієї спецоперації.

П’ятий президент вкотре наголосив на відсутності в порядку денному «питання про створення тимчасової слідчої комісії по «вагнерівцям».

«Більше того – ми побачили, що з офіцерів розвідки, які виконували надзвичайно важливе завдання, зараз зняли охорону. Я твердо переконаний – ми маємо звернутися і відновити охорону, захистити наших воїнів і негайно на цьому тижні поставити ТСК по «вагнерівцям», – наголошує Порошенко.

Як відомо, вчора ЗМІ повідомили про те, що колишнього начальника військової розвідки Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів «Вагнера», виселили з дому і позбавили охорони.

У грудні 2020 року Петро Порошенко повідомив, що спецоперація українських спецслужб із затримання найманців ПВК «Вагнер» була санкціонована ним наприкінці 2018 року.

Він також повідомив, що спецоперація по затриманню російських бойовиків з ПВК «Вагнер» проводилася в рамках міжнародного військового співробітництва.

«Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь в збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення», – повідомив Порошенко.

Міжнародна мережа Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, у березні планує оприлюднити власне розслідування щодо зриву спецоперації по «вагнерівцям».

В Офісі президента Зеленського неодноразово заявляли, що спецоперації не було.