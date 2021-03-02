Безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування біля Щастя
Ворожий безпілотник був нейтралізований засобами радіоелектронної боротьби
Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
«Поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ. На всій лінії розмежування сторін спостерігалася тиша», – йдеться у повідомленні.
На всій лінії розмежування сторін спостерігалася тиша.
У січні окупанти запускали безпілотники біля Мар’їнки та Красногорівки.
До слова, цього року Україна має намір закупити партію турецьких безпілотників Bayraktar. Вони надійдуть безпосередньо українській армії.