Безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування біля Щастя

Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

«Поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ. На всій лінії розмежування сторін спостерігалася тиша», – йдеться у повідомленні.

На всій лінії розмежування сторін спостерігалася тиша.

У січні окупанти запускали безпілотники біля Мар’їнки та Красногорівки.

До слова, цього року Україна має намір закупити партію турецьких безпілотників Bayraktar. Вони надійдуть безпосередньо українській армії.

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