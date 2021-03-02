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    Безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування біля Щастя

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    Поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт окупаційного БПЛА - Безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування біля Щастя
    Поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт окупаційного БПЛА
    Фото з відкритих джерел

    Ворожий безпілотник був нейтралізований засобами радіоелектронної боротьби

    Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

    «Поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ. На всій лінії розмежування сторін спостерігалася тиша», – йдеться у повідомленні.

    На всій лінії розмежування сторін спостерігалася тиша.

    У січні окупанти запускали безпілотники біля Мар’їнки та Красногорівки.

    До слова, цього року Україна має намір закупити партію турецьких безпілотників Bayraktar. Вони надійдуть безпосередньо українській армії.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас війна військові військова техніка Операція Об’єднаних сил безпілотник
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