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    Bitcoin обвалився до $8 тисяч

    Нині загальна ринкова капіталізація Bitcoin складає майже $140 млрд
    Курс найпопулярнішої криптовалюти у світі впав до позначки у $8,290 тис. долларів, передає портал CoinMarketCap. На сайті вказується, що на даний момент вартість віртуальної валюти становить $8 290,19 (-15,89%), а загальна ринкова капіталізація Bitcoin майже $140 млрд. В свою чергу Bitcoin Cash займає зараз четверте місце за
    • Сьогодні, 11:44
    • Розсилка

    Нині загальна ринкова капіталізація Bitcoin складає майже $140 млрд

    Курс найпопулярнішої криптовалюти у світі впав до позначки у $8,290 тис. долларів, передає портал CoinMarketCap.

    На сайті вказується, що на даний момент вартість віртуальної валюти становить $8 290,19 (-15,89%), а загальна ринкова капіталізація Bitcoin майже $140 млрд.

    В свою чергу Bitcoin Cash займає зараз четверте місце за капіталізацією і коштує $1 112,21 (-21,50%).

    Нагадаємо, 17 січня ціна на криптовалюту впала нижче позначки 10 тисяч доларів, але за кілька днів відновила зростання.

    На фоні обвалу курсу криптовалюти Bitcoin інвестори почали переводити електронні активи в звичайні.

    За останні два роки 57 українських держслужбовців внесли у свої декларації біткоїни.

    Зокрема, у 2017 році одеські депутати витратили на купівлю біткоїнів майже 200 мільйонів гривень.

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