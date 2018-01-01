Bitcoin обвалився до $8 тисяч

Нині загальна ринкова капіталізація Bitcoin складає майже $140 млрд

Курс найпопулярнішої криптовалюти у світі впав до позначки у $8,290 тис. долларів, передає портал CoinMarketCap. На сайті вказується, що на даний момент вартість віртуальної валюти становить $8 290,19 (-15,89%), а загальна ринкова капіталізація Bitcoin майже $140 млрд. В свою чергу Bitcoin Cash займає зараз четверте місце за



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Нині загальна ринкова капіталізація Bitcoin складає майже $140 млрд

Курс найпопулярнішої криптовалюти у світі впав до позначки у $8,290 тис. долларів, передає портал CoinMarketCap.

На сайті вказується, що на даний момент вартість віртуальної валюти становить $8 290,19 (-15,89%), а загальна ринкова капіталізація Bitcoin майже $140 млрд.

В свою чергу Bitcoin Cash займає зараз четверте місце за капіталізацією і коштує $1 112,21 (-21,50%).

Нагадаємо, 17 січня ціна на криптовалюту впала нижче позначки 10 тисяч доларів, але за кілька днів відновила зростання.

На фоні обвалу курсу криптовалюти Bitcoin інвестори почали переводити електронні активи в звичайні.

За останні два роки 57 українських держслужбовців внесли у свої декларації біткоїни.

Зокрема, у 2017 році одеські депутати витратили на купівлю біткоїнів майже 200 мільйонів гривень.