Бійці Об'єднаних сил зустріли День Незалежності під обстріли бойовиків
У суботу окупанти на Донбасі три рази порушили режим тиші, сьогодні - вже двічі
У суботу, 23 серпня, бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив два обстріли неподалік Водяного зі стрілецької зброї;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл поблизу Зайцевого з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
За минулу добу втрат з українського боку внаслідок ворожих обстрілів не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї:
- поблизу Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.