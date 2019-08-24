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    Бійці Об'єднаних сил зустріли День Незалежності під обстріли бойовиків

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    24 серпня&nbsp;противник обстрілював наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета, кулемета та стрілецької зброї - Бійці Об'єднаних сил зустріли День Незалежності під обстріли бойовиків
    24 серпня противник обстрілював наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета, кулемета та стрілецької зброї

    У суботу окупанти на Донбасі три рази порушили режим тиші, сьогодні - вже двічі

    У суботу, 23 серпня,  бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив два обстріли неподалік Водяного зі стрілецької зброї;

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл поблизу Зайцевого з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

    За минулу добу втрат з українського боку внаслідок ворожих обстрілів не було.

    Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї:

    • поблизу Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;
    • неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
    Нагадаємо, СБУ припинили протиправну діяльність двох українок, які забезпечували терористичні угруповання «ЛНР» розвідувальними даними про підрозділи, задіяні в операції Об’єднаних сил.
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