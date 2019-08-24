Бійці Об'єднаних сил зустріли День Незалежності під обстріли бойовиків



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24 серпня противник обстрілював наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета, кулемета та стрілецької зброї

У суботу окупанти на Донбасі три рази порушили режим тиші, сьогодні - вже двічі

У суботу, 23 серпня, бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив два обстріли неподалік Водяного зі стрілецької зброї;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл поблизу Зайцевого з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

За минулу добу втрат з українського боку внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї:

поблизу Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.