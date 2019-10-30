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    Бійня у військовій частині в Росії: солдата заставляли мити підлогу

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    <span>Шамсутдінов розстріляв вісьмох&nbsp;військовослужбовців</span> - Бійня у військовій частині в Росії: солдата заставляли мити підлогу
    Шамсутдінов розстріляв вісьмох військовослужбовців

    Шамсутдінов першим застрелив командира роти

    Солдата-строковика Раміля Шамсутдінова, який в Росії розстріляв вісьмох товаришів по службі, намагалися змусити мити підлогу.

    Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело.

    Зазначається, що незадовго до бійні між солдатами стався конфлікт.

    «Рядовий відмовлявся виконати завдання ротного, ніби миття підлоги. Товариші по службі вирішили примусити його до цього», - розповів співрозмовник.

    За його словами, Шамсутдінов першим застрелив командира роти.

    Як відомо, 25 жовтня у Забайкальському краї РФ військовослужбовець відкрив вогонь по товаришах по службі, вісім військових загинули, ще двоє були поранені.

    В міноборони РФ заявили, що причиною трагедії став нервовий зрив у солдата через особисті проблеми.

    Тим часом, як пише «Mash», причиною розстрілу могла стати дідівщина у військовій частині. Над 20-річним строковиком нібито знущалися товариші по службі - часто і без видимої причини.

    Своїм жертвам солдат цілився прямо в голову. Telegram-канал зазначає, що вбивця добивав поранених товаришів по службі, що лежали на землі, контрольними пострілами.

    Як зазначає Telegram-канал «Life Shot», на допиті 20-річний стрілець заявив, що не шкодує про те, що сталося.

    Військовий суд в російській Читі за клопотанням слідства заарештував на два місяці Раміля Шамсутдінова, який вчинив стрілянину.

    До слова, на сайті Change.org була створена петиція на підтримку Шамсутдінова.

    Росія суд армія Міноборони РФ солдат
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