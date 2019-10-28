Росіяни стали на захист солдата, який розстріляв своїх товаришів по службі



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Шамсутдінов розстріляв вісьмох військовослужбовців

Активісти вимагають виправдати Шамсутдінова і відправити його на реабілітацію

На сайті Change.org була створена петиція на підтримку Раміля Шамсутдінова, який розстріляв вісьмох товаришів по службі у військовій частині селища Гірський в Росії.

Активісти вимагають виправдати солдата і відправити його на реабілітацію.

За два дні лист, адресований міністру внутрішніх справ Росії Володимиру Колокольцеву, підписали понад п’ять тисяч осіб.

Як відомо, 25 жовтня у Забайкальському краї РФ військовослужбовець відкрив вогонь по товаришах по службі, вісім військових загинули, ще двоє були поранені.

В міноборони РФ заявили, що причиною трагедії став нервовий зрив у солдата через особисті проблеми.

Тим часом, як пише «Mash», причиною розстрілу могла стати дідівщина у військовій частині. Над 20-річним строковиком нібито знущалися товариші по службі - часто і без видимої причини.

Своїм жертвам солдат цілився прямо в голову. Telegram-канал зазначає, що вбивця добивав поранених товаришів по службі, що лежали на землі, контрольними пострілами.

Як зазначає Telegram-канал «Life Shot», на допиті 20-річний стрілець заявив, що не шкодує про те, що сталося.

Військовий суд в російській Читі за клопотанням слідства заарештував на два місяці Раміля Шамсутдінова.