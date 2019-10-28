В Росії суд арештував солдата, який вчинив бійню з вісьмома жертвами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В міноборони РФ заявили, що причиною трагедії став нервовий зрив у солдата через особисті проблеми

Внаслідок стрілянини вісім військових загинули, ще двоє були поранені

Військовий суд в російській Читі за клопотанням слідства заарештував на два місяці Раміля Шамсутдінова, який розстріляв вісьмох товаришів по службі у військовій частині селища Гірський.

Шамсутдінова взяли під варту до 27 грудня.

Як відомо, 25 жовтня у Забайкальському краї РФ військовослужбовець відкрив вогонь по товаришах по службі, вісім військових загинули, ще двоє були поранені.

В міноборони РФ заявили, що причиною трагедії став нервовий зрив у солдата через особисті проблеми.

Тим часом, як пише «Mash», причиною розстрілу могла стати дідівщина у військовій частині. Над 20-річним строковиком нібито знущалися товариші по службі - часто і без видимої причини.

Своїм жертвам солдат цілився прямо в голову. Telegram-канал зазначає, що вбивця добивав поранених товаришів по службі, що лежали на землі, контрольними пострілами.

Як зазначає Telegram-канал «Life Shot», на допиті 20-річний стрілець заявив, що не шкодує про те, що сталося.

Джерело: Интерфакс