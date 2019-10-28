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    В Росії суд арештував солдата, який вчинив бійню з вісьмома жертвами

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    В міноборони РФ заявили, що причиною трагедії став нервовий зрив у солдата через особисті проблеми - В Росії суд арештував солдата, який вчинив бійню з вісьмома жертвами
    В міноборони РФ заявили, що причиною трагедії став нервовий зрив у солдата через особисті проблеми

    Внаслідок стрілянини вісім військових загинули, ще двоє були поранені

    Військовий суд в російській Читі за клопотанням слідства заарештував на два місяці Раміля Шамсутдінова, який розстріляв вісьмох товаришів по службі у військовій частині селища Гірський.

    Шамсутдінова взяли під варту до 27 грудня.

    Як відомо, 25 жовтня у Забайкальському краї РФ військовослужбовець відкрив вогонь по товаришах по службі, вісім військових загинули, ще двоє були поранені.

    В міноборони РФ заявили, що причиною трагедії став нервовий зрив у солдата через особисті проблеми.

    Тим часом, як пише «Mash», причиною розстрілу могла стати дідівщина у військовій частині. Над 20-річним строковиком нібито знущалися товариші по службі - часто і без видимої причини.

    Своїм жертвам солдат цілився прямо в голову. Telegram-канал зазначає, що вбивця добивав поранених товаришів по службі, що лежали на землі, контрольними пострілами.

    Як зазначає Telegram-канал «Life Shot», на допиті 20-річний стрілець заявив, що не шкодує про те, що сталося.

    Джерело: Интерфакс

    Росія суд кримінал Міноборони РФ солдат
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