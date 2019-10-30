У Росії звинуватили розробників нової гри в «американській пропаганді»



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Ще до виходу офіційного релізу на початку жовтня гру Call of Duty: Modern Warfare завантажили понад 20 млн користувачів

Гра вийшла 25 жовтня і її реліз збігся з інцидентом в Забайкаллі, де російський солдат розстріляв вісьмох своїх товаришів

У Росії критикують нову гру Call of Duty: Modern Warfare від американської компанії Activision за «русофобський» сюжет.

Як зазначається в матеріалі TJournal, гра вийшла 25 жовтня, її реліз збігся з інцидентом в Забайкаллі, де російський солдат розстріляв вісьмох своїх товаришів.

Розробники спочатку обіцяли, що сюжет гри, що розгортається у вигаданій близькосхідній країні, буде з «сірою мораллю» і визначити в ньому однозначно добрих або поганих персонажів буде непросто.

Проте після виходу трейлера гри прокремлівські ЗМІ побачили у ній «американську пропаганду», адже головним антагоністом в ній виступає збройне формування з РФ.

Гру почали критикувати російські блогери й ЗМІ. На каналі «Россия 24» навіть випустили сюжет, в якому шутер назвали «відверто провокаційним».

Подібний сюжет випустив і ще один російський канал РЕН-ТВ, де заявили, що розробники порушили основний постулат «Немає поганих націй, є погані люди». «Виявляється, що погана нація таки є — Russians», - зауважив місцевий журналіст.

Тим часом, російські акаунти обвалили рейтинг гри на західному ресурсі Metacritic. Багато відгуків написано російською мовою.

Раніше ведучий телеканалу «Росія 24» звинуватив розробників популярної комп'ютерної гри Metro Exodus (українську студію 4A Games) в русофобії та «глумлінні над москвичами».

Як повідомлялося, ще до виходу офіційного релізу на початку жовтня гру Call of Duty: Modern Warfare завантажили понад 20 млн користувачів.