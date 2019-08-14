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    Суспільство

    Казино може з’явитись в декількох десятках отелів України – експерт

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    Казино може з’явитись в декількох десятках отелів України – експерт

    В Україні стандартам п’ятизіркового рівня відповідає близько 70 отелів

    Після легалізації азартних ігор, про що на минулому тижні говорив президент Володимир Зеленський, казино можуть з’явитись в п'ятизіркових готелях. Таких гостиниць в Україні по факту близько 70, розповів «Главкому» віце-президент Української асоціації ігрової індустрії Олексій Євченко.

    «В Україні близько 70 готелів п’ятизіркового рівня», - сказав експерт.

    Хоча офіційно в Реєстрі свідоцтв про встановлення категорій готелям, який веде Міністерство економрозвитку, тільки 27 отелів отримали 5*. Інші ж гостиниці високого класу не займались категорізацією.

    «Не кожен готель захоче розміщати казино, і не кожна гостиниця зможе. Скоріш за все будуть прописані певні вимоги до розміщення казино – площа, кількість персоналу.., і за кількістю номерів в отелі. В законі можуть прописати, що має бути в отелі 100 номерів, а є «п’ятірки» в яких є і 40 номерів. Відповідно, певна кількість отелів відсічеться», - вважає Євченко.

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    Наприклад, в київських Fairmont та InterContinental більше 250 номерів. А в одеському Kadorr Hotel Resort & Spa усього 25 номерів.

    На його думку, ті отелі, які можуть потенційно розмістити в себе казино, будуть серйозно розглядати цю можливість, «тому що гарне казино – це завжди додатковий приплив заможних клієнтів».

    Експерти допускають, що отелі не будуть напряму займатись казино, а доручать це профільним операторам.

    «Гостиниці досить часто надають приміщення під оренду. У всьому світі існують оператори ігорного бізнесу, і вони в тому числі є орендаторами приміщень в отелях», - розповів Євченко.

    Нагадаємо, 8 серпня Зеленський під час виступу на українсько-турецькому бізнес-форумі заявив, що має намір легалізувати азартні ігри і роботу казино в п'ятизіркових готелях.

    Повний список 5*-вих отелів в Україні читайте в «Зе!Казино. Де в Україні можуть відкритись елітні гральні заклади»

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