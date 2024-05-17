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Україна сьогодні оновить фізичний максимум з імпорту електроенергії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Україна сьогодні оновить фізичний максимум з імпорту електроенергії
Українська енергосистема протягом доби залучить імпорт електроенергії з 5 країн з максимально можливою потужністю в окремі години до 1 700 МВт
фото з відкритих джерел

Імпорт електроенергії передбачається з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови

Сьогодні, 17 травня, буде оновлено фізичний максимум з імпорту електроенергії в Україну. Про це заявив генеральний директор компанії «Д.Трейдінг» Дмитро Маляр та пресслужба НЕК «Укренерго».

В «Укренерго» зазначають, що протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови передбачається імпорт електрики загальним обсягом 22 489 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 700 МВт.

«З 1 грудня 2023 року – це максимальна технічна можливість імпорту електроенергії в годину з Європи до України та Молдови», – йдеться у повідомленні енергетичної компанії.

За словами Дмитра Маляра, саме о 17:00 поставки вперше досягнуть поточного максимального ліміту встановленого ENTSO-E в розмірі 1.7ГВт.

«В інші години доби, наприклад в ночі, на заваді збільшення обсягів постачання імпорту поки стають діючі обмеження цін на Ринку на добу наперед в Україні, до яких привʼязана абсолютна більшість договорів на постачання електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Маляр додав, що наразі Регулятор розглядає можливий перегляд вищевказаних цінових обмежень з 01 червня 2024 року.

Нагадаємо, Гендиректор Yasno звернувся до українців з проханням економити електроенергію. За його словами, Україна має три шляхи зменшити дефіцит: відбудова побитої генерації, розширення можливостей по імпорту та економія споживання.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

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Теги: електроенергія блекаут обмеження

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