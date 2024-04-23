Відновлення зруйнованих Росією енергетичних об’єктів. ДТЕК звітує

Сахарук додав, що наразі ситуація в енергосистемі продовжує залишатись складною

ДТЕК шукає в Європі обладнання на заміну зруйнованого та розглядає різні способи залучення коштів. Про це на форумі Економічної правди «Відбудова України. Чому не слід відкладати до перемоги» заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Він зазначив, що наразі ведуться перемовини з урядами Німеччини, Румунії, Болгарії, Греції та Литви. Йде мова про отримання деталей та складових з європейських енергетичних об’єктів.

«Такий спосіб – найшвидше рішення для України, проте він не покриє всіх потреб», – наводить видання слова Сахарука.

Завдані збитки після останніх масованих атак приблизно оцінюються у $250 млн. Додатково $100 млн необхідні на проведення робіт, розповів виконавчий директор ДТЕК. Для порівняння, торік компанія також зазнала масштабних руйнувань, і витратила $110 млн на відновлення після зимових обстрілів 2022 року.

Сахарук додав, що наразі ситуація в енергосистемі продовжує залишатись складною, і наразі очікується дефіцит електроенергії у пікові періоди влітку та взимку, адже Україна втратила внаслідок останніх атак 8 ГВт генераційних потужностей.

Раніше генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявляв, що через масштаб руйнувань зараз в енергетиці найскладніша ситуація з початку війни.