Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення

На сьогодні в Україні є запас необхідного ремонтного обладнання

Через постійні обстріли об’єктів інфраструктури Україна переживає періоди постійних відключень електроенергії. Аварійні, стабілізаційні та погодинні стали звичними для українців. Проте майже щодня влада наголошує, що варто готуватися до повної відсутності електроенергії упродовж кількох днів – того самого блекаута.

На сьогодні в Україні є запас необхідного ремонтного обладнання, проте кожний удар по інфраструктурі зменшує його обсяги. Найкритичнішою ситуація стане тоді, коли наявного обладнання для ремонту електромережі в Україні не буде – його доведеться чекати з-за кордону, що збільшить період блекаута. Проте голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький каже, що до такого ситуацію не доводитимуть – і вже зараз обладнання везуть з усіх держав світу. Тож лякатися ймовірного блекаута та виїжджати за кордон – не варто.

«У вівторок, коли сталася шоста масштабна атака на інфраструктуру, в нас уже було необхідне ремонтне обладнання. Тому відразу після тривоги ми почали відновлювати енергосистему. Але на тепер майже не лишилося неушкоджених теплових, гідро-, вітрових електростанцій та вузлових станцій «Укренерго». Майже в кожну ставалися прильоти. І кожного разу наслідки атак доводилося ремонтувати.

На сьогодні ймовірність блекаута залежить від багатьох факторів: характеру й масштабу ушкоджень, як спрацювала наша ППО, в які об'єкти долетіли ракети, який ступінь їхнього пошкоджень, яка саме комбінація попадань. Багато залежить від того, в якому стані була енергосистема на момент потрапляння (який був рівень споживання електроенергії споживачами) в той момент. Тому ми не публікуємо погодинний графік споживань, щоб не орієнтувати ворога», – пояснює Володимир Кудрицький.

Голова правління також додає, що хоч перспектив для блекаута на сьогодні небагато, але фахівці критичних підприємств уже пройшли «репетицію», аби бути готовими до негайного реагування на ситуацію.

«Блекаут – не кінець світу, а лише повне або суттєве погашення енергосистеми, після чого відразу починається відновлення системи. Але ми вже провели відповідні тренування й підготовчі засоби, щоб якщо таке трапиться – всі знали, хто що робить, хто за що відповідальний та як ми будемо відновлювати систему відразу ж. Але ще раз наголошу: не факт, що нас чекає блекаут. Українська енергосистема вже продемонструвала свою стійкість і ми сподіваємось на неї», – каже Кудрицький.

Якщо ж система буде настільки поруйнована, що відключення станеться в кількох областях, «Укренерго» готове й до такого розвитку подій – зокрема, альтернативні джерела живлення уже закуплені. До них у підприємства вже є запас пального. Якого має вистачити на тривалий час.