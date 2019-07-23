Блекаут у Венесуелі: столиця і 15 штатів залишилися без світла
Причини блекауту не повідомляються
Масове відключення електроенергії відбулося ввечері в понеділок у низці районів столиці Венесуели, Каракасі, і ще 15 штатах країни.
Про це повідомляє газета El Nacional.
За її даними, також три з п'яти ліній метрополітену Каракаса призупинили свою роботу.
Причини блекауту не повідомляються.
Нагадаємо, у Венесуелі навесні відбулося щонайменше чотири масштабні відключення електрики за місяць.
7 березня через аварії на найбільшій гідроелектростанції країни в Венесуелі сталося відключення електрики в більшості штатів. Наступний блекаут, від якого постраждали 16 з 21 венесуельських штатів, стався 25 березня. Третє масштабне відключення електроенергії увечері 29 березня торкнулося Каракаса та інших великих міст, включаючи Маракайбо, Валенсію, Маракай і Сан-Крістобаль.
Венесуельський уряд вважає перебої з електропостачанням в країні результатом саботажу з боку США і опозиції. Опоненти ж називають причиною відключень знос електромереж через брак інвестицій в інфраструктуру, недостатнє обслуговування і корупцію.
Офіційний Вашингтон оголосив санкції проти двох високопоставлених чиновників режиму Мадуро в Венесуелі, які через свої корупційні дії посприяли колапсу у сфері електроенергетики, що стало результатом масштабних блекаутів у країні.