Блекаути у Венесуелі: США запровадили санкції проти чиновників Мадуро



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Прапор Венесуели

У США вважають, що венесуельські посадовці отримували хабарі та закуповували обладнання, яке було несумісним з роботою національної електромережі

Офіційний Вашингтон оголосив санкції проти двох високопоставлених чиновників режиму Мадуро в Венесуелі, які через свої корупційні дії посприяли колапсу у сфері електроенергетики, що стало результатом масштабних блекаутів у країні.

Про це повідомили в четвер у американському мінфіні.

«Сьогодні Офіс контрою за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США ввів санкції проти двох чиновників режиму Мадуро, які продовжують бути залученими в серйозну корупцію та шахрайство, що шкодить народу Венесуели», - зазначається в заяві американського мінфіну.

При цьому уточнюється, що йдеться про постійні широкомасштабні відключення електроенергії по всій країні, які зараз стали найгіршими й найтривалішими в історії країни, і на яких наживаються окремі посадовці режиму Мадуро.

Таким чином, Вашингтон запровадив санкції проти ексміністра електроенергетики Венесуели, президента Національної електричної корпорації (CORPOELEC) Луїса Альфредо Мотта Домінго (Мотта), а також проти заступника міністра електроенергетики з питань фінансів, інвестицій та стратегічних альянсів Естікіо Хосе Луго Гомеса (Луго).

«Замість того, щоби забезпечити відповідні послуги для венесуельського народу на своїх офіційних посадах, Мотта і Луго вдавалися до незаконного збагачення та сприяли електроенергетичній кризі», - підкреслили в мністерстві фінансів США.

Як уточнили в відомстві, по цьому факту було проведено розслідування, яке встановило, що зазначені посадовці отримували хабарі та закуповували обладнання, яке було несумісним з роботою національної електромережі.

«У той час як корупція пронизала наскрізь корпорацію CORPOELEC, її топ-керівництво продовжувало поширювати безгосподарність в електричній інфраструктурі Венесуели й ігнорувати свою відповідальність перед венесуельським народом»,- наголосили в міністерстві фінансів США.

Нагадаємо, у Венесуелі навесні відбулося щонайменше чотири масштабні відключення електрики за місяць.

7 березня через аварії на найбільшій гідроелектростанції країни в Венесуелі сталося відключення електрики в більшості штатів. Наступний блекаут, від якого постраждали 16 з 21 венесуельських штатів, стався 25 березня. Третє масштабне відключення електроенергії увечері 29 березня торкнулося Каракаса та інших великих міст, включаючи Маракайбо, Валенсію, Маракай і Сан-Крістобаль.

Венесуельський уряд вважає перебої з електропостачанням в країні результатом саботажу з боку США і опозиції. Опоненти ж називають причиною відключень знос електромереж через брак інвестицій в інфраструктуру, недостатнє обслуговування і корупцію.

Джерело: Укрінформ