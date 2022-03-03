«Це пекло, нас кинули». Геращенко оприлюднив розмови окупантів (аудіо)
У перехоплених розмовах росіян лейтмотив – «все х**ово»
Армія російських окупантів все більше деморалізована: бійці зізнаються, що вони втрачають людей, відчувають себе обманутими та покинутими. Про це свідчить цикл перехоплених розмов, які опублікував на своєму Telegram-каналі Антон Геращенко.
Депутат зазначив, що розмови надали наші союзники.
Із почутого стає очевидно, що окупанти рухалися на танках з боку Білорусі. Виїзд відбувся ще 23 лютого.
Окупанти гордо заявляють про свою перемогу, оскільки їм вдалося «пограбувати магазин». Деякі обговорюють заробітну плату. Інші – просять зателефонувати до батьків або ж плачуть в розмовах із рідними.
Перехоплена розмова танкіста / Відео МВС
Розмова російського окупанта з мамою / Відео МВС
Нагадаємо, полонених російських солдатів віддадуть матерям, але є умова.
Також у мережі закликають публікувати відео російських полонених в Instagram, ВКонтакте та Однокласниках.