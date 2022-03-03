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    Події в Україні

    «Це пекло, нас кинули». Геращенко оприлюднив розмови окупантів (аудіо)

    &laquo;Стільки трупів ще не бачив&raquo; &ndash; як вороги описують своє перебування в Україні - «Це пекло, нас кинули». Геращенко оприлюднив розмови окупантів (аудіо)
    «Стільки трупів ще не бачив» – як вороги описують своє перебування в Україні
    фото з відкритих джерел

    У перехоплених розмовах росіян лейтмотив – «все х**ово»

    Армія російських окупантів все більше деморалізована: бійці зізнаються, що вони втрачають людей, відчувають себе обманутими та покинутими. Про це свідчить цикл перехоплених розмов, які опублікував на своєму Telegram-каналі Антон Геращенко.

    Депутат зазначив, що розмови надали наші союзники.

    Із почутого стає очевидно, що окупанти рухалися на танках з боку Білорусі. Виїзд відбувся ще 23 лютого.

    Окупанти гордо заявляють про свою перемогу, оскільки їм вдалося «пограбувати магазин». Деякі обговорюють заробітну плату. Інші – просять зателефонувати до батьків або ж плачуть в розмовах із рідними.

    Перехоплена розмова танкіста / Відео МВС

    Розмова російського окупанта з мамою / Відео МВС

    Нагадаємо, полонених російських солдатів віддадуть матерям, але є умова.

    Також у мережі закликають публікувати відео російських полонених в Instagram, ВКонтакте та Однокласниках.

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    Теги: МВС окупанти депутат Антон Геращенко
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    «Це пекло, нас кинули». Геращенко оприлюднив розмови окупантів (аудіо)