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    Близько 2,5 млн українцям підвищили пенсію більш, ніж на тисячу гривень

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    <p>Пенсію, підвищену лише на сто гривень, будуть отримувати близько 2 млн пенсіонерів</p> - Близько 2,5 млн українцям підвищили пенсію більш, ніж на тисячу гривень

    Пенсію, підвищену лише на сто гривень, будуть отримувати близько 2 млн пенсіонерів

    Виплата перерахованих пенсій та одноразової доплати проводиться, починаючи з 4 березня

    Із 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок пенсій, передбачений частиною другою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», розмір пенсії підвищено для 8 972 тис. пенсіонерів.

    Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

    «Постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 №124 передбачено, що якщо після перерахунку розмір пенсії зростає, то таке підвищення не може бути меншим за 100 гривень», - зауважили в Пенсійному фонді.

    Зазначається, що розподіл пенсіонерів за діапазонами підвищення пенсій наступний:

    • до 100 грн включно – 1 991 457 осіб,
    • від 100,01 грн до 400 грн – 2 536 385 осіб,
    • від 400,01 грн до 500 грн – 798 016 осіб,
    • від 500,01 грн до 700 грн – 761 140 осіб,
    • від 700,01 грн до 1000 грн – 425 537 осіб,
    • понад 1000 грн – 2 459 824 осіб.

    Виплата перерахованих пенсій та одноразової доплати проводиться, починаючи з 4 березня.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що монетизація субсидій і індексація пенсій є початком ефективних кроків у боротьбі з бідністю в країні.

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