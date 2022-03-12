На Донеччині російські окупанти вбили двох мирних жителів

Також військові РФ за добу поранили чотирьох мешканців області

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення. Військові РФ вбили на Донеччині двох жителів області. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Також він зазначив, що окупанти поранили чотирьох мешканців області.

"Росія вбиває цивільних! За 11 березня росіяни вбили ще двох людей. Цього разу – у Петрівському. Крім того, вони поранили ще чотирьох мешканців області. Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - написав Кириленко.

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти вбили 1582 мирних жителів. Така кількість жертв – результат обстрілів житлових кварталів.

Раніше ми повідомляли, що російські льотчики ще у січні знали, що будуть бомбити Україну. Про це полонені рашисти розповіли на пресконференції у Києві. Полонений російський льотчик Максим Криштоп сьогодні під час пресконференції у Києві розповів, що бомбардував територію Балаклії, Ізюма та Харкова фугасними авіаційними бомбами. Він повідомив, які накази отримував і як готувалися до вторгнення. Полонений звернувся до усіх військовослужбовців збройних сил Російської Федерації: негайно припиняйте виконувати злочинні накази! Він також переконаний, що Росія цю війну вже програла.