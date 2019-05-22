Блок Петра Порошенка збереться на засідання фракції перед позачерговою сесією



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Фото: solydarnist.org

За словами нардепа Олександра Черненка, об 11:00 буде фракція, там буде прийняте рішення

Фракція БПП у Верховній Раді збереться на засідання для визначення позиції, щодо питаннь, які будуть винесені на порядок денний позачергового засідання парламенту. Про це розповів народний депутат Олександр Черненко, пише УНН.

«У нас об 11:00 буде фракція, там буде прийняте рішення», — сказав Черненко.

Також, Черненко зазначив, що виступає за повноцінну виборчу реформу, за відкриті списки та проти мажоритарної виборчої системи.

Нагадаємо, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій видав розпорядження «Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України» 22 травня 2019 року о 12:00.

У змінах до чинного закону «Про вибори народних депутатів України», питання про що пропонується розглянути на скликаному на сьогодні позачерговому засіданні Верховної Ради і що мали підготовити впродовж ночі, пропонується пропорційна система з закритими списками та зниження прохідного бар’єру до 3%.