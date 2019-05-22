Запропоновану Зеленським виборчу систему підтримує лише 10% українців – Бекешкіна



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Ірина Бекешкіна, українська соціолог, директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Фото: Главком

Глава фонду «Демократичні ініціативи» нагадала, що в соцопитуваннях більшість громадян підтримує пропорційну систему з відкритими списками

Президент Володимир Зеленський вибірково чує «голос народу» під час обговорення виборчої системи. І його пропозицію, згідно з соцопитуваннями, підтримують не більше 10% громадян. Про це у себе в Facebook написала директор фонду «Демократичні ініціативи», соціолог Ірина Бекешкіна.

«Якщо «слуга народу» так прислухається до голосу народу, то, очевидно, слід прийняти виборчу систему з відкритими списками. З опитування «Демократичних Ініціатив» і КМІС, березень 2019:

«На Вашу думку, за якою виборчою системою повинні відбуватися наступні вибори до Верховної Ради?»

За пропорційною системою, коли всі депутати обираються за партійними списками, які формують партії - 9,8%.

За пропорційною системою з відкритими списками, коли виборці можуть голосувати не тільки за партію, а й за окремих кандидатів зі списку, який визначає порядок їх проходження в Верховну Раду - 37,3%.

За мажоритарною системою, коли всі депутати обираються в округах - 12,1%.

За такою, як зараз - половина депутатів обирається за списком, половина - в округах 12,3%.

Важко відповісти - 28,6%», - нагадала вона.

Раніше директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна повідомила, що президент Володимир Зеленський навів недостовірні соціологічні дані, коли говорив про необхідність припинення повноважень парламенту.

На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.

Напередодні Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.