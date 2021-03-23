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    Російського бійця ММА вбили напередодні вінчання в ресторанній бійці

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    Хадзієв останнім часом брав участь у кулачних бійках - Російського бійця ММА вбили напередодні вінчання в ресторанній бійці
    Хадзієв останнім часом брав участь у кулачних бійках
    фото з відкритих джерел

    Хадзієв приїхав у Моздок щоб піти з нареченою під вінець

    Російський боєць змішаного стилю (MMA) Алан Хадзіев зазнав смертельного поранення в бійці, яка виникла в ресторані Моздока.

    Як повідомляє в Telegram-каналі видання Baza, сутичка сталася в ресторані «Вегас» в Північній Осетії. Спортсмен взяв участь в бійці й був убитий. Разом з ним загинув ще один чоловік, місцевий підприємець. Один учасник інциденту зазнав серйозної травми і знаходиться в реанімації.

    Голова федерації MMA Північної Осетії Ібрагім Тібілов розповів, що Хадзієв приїхав у регіон заради вінчання і був запрошений у ресторан друзями. Він сам з Моздока і його тут добре знали. За його словами, боєць отримав удар в серце, рознімаючи бійку.

    Хадзієв - дворазовий чемпіон Міжнародної федерації повноконтактного рукопашного бою (IF FCF). Також він є переможцем Міжнародного Кубка Співдружності.

    Останнім часом Хадзіє також брав участь у бійках на кулаках.

    Нагадаємо, учора Ліга змішаних єдиноборств взялася організувати кулачний бій для Берінчика й Лобова.

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      Теги: бійка ММА
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