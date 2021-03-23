Столичного стоматолога підозрюють у замаху на 70-річну громадянку, шахрайстві та крадіжках

Кілька справ проти підозрюваного стоматолога уже перебувають в судах

Обманюючи та обкрадаючи своїх клієнтів дантист привласнив 400 тис. гривень

У низці тяжких злочинів підозрюється 33–річний лікар-стоматолог із столиці. Як повідомляє Київська міська прокуратура, йому вже повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство, розбійних нападах, крадіжці, шахрайстві у особливо великих розмірах та погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2019 року по вересень 2020 року вказаний громадянин, займаючись стоматологічною практикою, вводив пацієнтів в оману, повідомляючи їм хибну інформацію щодо необхідного обсягу медичного лікування. Таким чином зловмисник заволодів близько 400 тисячами гривень своїх пацієнтів.

Крім того, у березні 2020 року лікар-стоматолог під приводом необхідності здійснення медичних процедур проник до житла однієї з пацієнток та викрав банківську картку, з якої в подальшому зняв 78 тисяч гривень.

Також у червні 2020 року підозрюваний під приводом супроводження однієї з пацієнток додому застосував сильнодіючі речовини, від яких потерпіла втратила контроль над своїми діями. Надалі, користуючись її напівпритомним станом, чоловік заволодів грошовими коштами та матеріальними цінностями останньої на загальну суму 63 тисячі гривень.

Крім того, вказаний громадянин підозрюється у замаху на вбивство 70-річної громадянки шляхом під’єднання електричних дротів, які заздалегідь мав при собі, до електричного живлення напругою 220 Вт в електричному щитку, що розташований поряд з квартирою проживання потерпілої.

Підозрюваному, уродженцю Чернігівської області, наразі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваний здійснював погрози на адресу прокурора, у зв’язку з чим йому додатково інкриміновано ч. 1 ст. 345 КК України.

«Також на теперішній час на розгляді судів перебувають ще два кримінальні провадження відносно цієї ж особи за фактами вчинення інших тяжких злочинів. А саме, у Дарницькому районному суді столиці за ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України та Броварському міськрайонному суді Київської області за ч. 3 ст. 185 КК України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця у Рівному спалахнув скандал через стоматолога Інну Кравчук. У соцмережах з'явилося відео, де видно, як вона приймає маленьких пацієнтів: хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби та б'є об крісло головою маленького хлопчика. Про те, що відбувається в стоматологічному кабінеті у соцмережі розповіла рівненська журналістка Вікторія Мамотюк. Як з’ясувалося, лікарка Інна Кравчук, якій оголосили підозру через побої дітей, не мала дозволу на практику за спеціальністю дитяча стоматологія.