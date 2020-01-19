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    Boeing виявив нову проблему у літаків 737 Max

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    Boeing виявив нову проблему у літаків 737 Max

    Причиною аварії 737 MAX в Ефіопії і літака тієї ж моделі в Індонезії в жовтні минулого року стали помилки в програмному забезпеченні

    Американська компанія Boeing знайшла нову проблему у програмному забезпеченні літака 737 Max.

    У компанії заявили, що повідомили про це Федеральне управління авіації США.

    Як повідомляють ЗМІ з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, питання стосується програмного забезпечення, яке перевіряє, чи монітори відслідковування ключових систем літака працюють належним чином.

    Мораторій на польоти літаків цієї моделі був запроваджений практично у всіх країнах світу, включно зі США, в березні, після катастрофи в Ефіопії, жертвами якої стали 157 людей.

    Згідно з попередніми даними розслідування, причиною аварії 737 MAX в Ефіопії і літака тієї ж моделі в Індонезії в жовтні минулого року стали помилки в програмному забезпеченні.

    Обидва рази, як стверджується, зламався датчик і система помилково розпочала свою роботу, направивши літак до землі. Це з застереженнями визнав і президент корпорації Boeing Денніс Мюїленбурґ.

    Boeing вирішила призупинити виробництво літаків моделі 737 MAX з січня 2020 року.

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