Богомолець: Київ повертає собі статус духовної столиці
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«Про шлях утвердження справедливості завжди пам’ятав патріарх Філарет», – заявила парламентар
Україна повертає історичну справедливість та відновлює свою незалежну Українську церкву. Так прокоментувала на своїй сторінці в Facebook засідання синоду Вселенського патріархату щодо надання Українській церкві Томосу народний депутат Ольга Богомолець.
«Київ повертає собі статус духовної столиці. Україна повертає собі історичну справедливість. У Стамбулі триває засідання синоду Вселенського патріархату. На ньому мають затвердити текст Томосу та обрати дату Собору – дня, коли Україна нарешті отримає автокефалію», – зазначила Богомолець.
Вона також відзначила особливу заслугу патріарха Філарета у поверненні історичної справедливості.
«Про шлях утвердження справедливості завжди пам’ятав патріарх Філарет. Йому вистачало віри та мужності бути під анафемою і сил – боротися протягом 21 року, бо він знав – Бог з Українською церквою», – заявила парламентар.
На її переконання, боротьба українського народу за незалежність завжди йшла поруч із боротьбою за незалежну церкву.
«З моменту, коли у XVII сторіччі нас оманою позбавили Церкви та своєї держави, нашою основною метою стала незалежність – духовна та фізична. Наприкінці 1918 року, коли влада перейшла до Директорії, одним з перших було ухвалено «Закон про автокефалію Української православної церкви та її вищого уряду». Але зробити це завадили. Внутрішні чвари і зовнішній ворог», – написала голова парламентського комітету.
Вона висловила впевненість, що цього разу незалежній Україні та незалежній Українській церкві обов’язково бути!
«Як і сто років тому, ми знаходимось у вкрай складних умовах. Але історія не матиме повторення. Ми переможемо у війні за нашу незалежність. Ми здобудемо свою Незалежну Українську Церкву, яка буде укріплювати нашу єдність і наш непереможний дух. Маємо триматися разом та не піддаватися на провокації. Справедливість переможе», – констатувала Ольга Богомолець.