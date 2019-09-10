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    Болгарія офіційно звинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві

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    Микола Малінов - Болгарія офіційно звинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
    Микола Малінов
    Фото: rusofili.bg

    Малінова підозрюють у тісних зв’язках зі російським медіамагнатом Малофеєвим, якому заборонений в’їзд до ЄС та США через його участь в дестабілізації на Сході України

    У Болгарії прокуратура офіційно звинуватила лідера проросійського руху Ніколая Малінова в шпигунстві на користь Москви та у відмиванні грошей.

    Про це повідомляє Balkan Insight.

    Болгарська прокуратура звинуватила президента Русофільського руху Ніколая Малінова у відмиванні грошей та шпигунстві на користь російських організацій.

    Цю інформацію у вівторок офіційно підтвердив генеральний прокурор Болгарії Сотір Цацаров. Зокрема, Ніколая Малінова підозрюють у тісних персональних зв’язках зі російським медіамагнатом Костянтином Малофеєвим, якому заборонений в’їзд до ЄС та США через його участь в дестабілізації на Сході України.

    У зв’язку зі справою Малінова в’їзд до Болгарії заборонено колишньому російському офіцеру розвідки Леоніду Решетнікову.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що болгарські правоохоронці у межах справи про шпіонаж затримали керівника організації «Русофіли» Миколу Малінова, якого в травні 2019 року президент РФ Володимир Путін нагородив орденом Дружби.

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