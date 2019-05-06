«Бомж-реєстратор» провела більше сотні афер



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Ще рік тому ЗМІ назвали Янчук «найвідомішою українською реєстраторкою, яку ніхто не може знайти»

У столиці реєстратор нерухомості та бізнесу, що провела десятки підозрілих справ, виявилася безхатьком. Про це з’ясували розслідувачі проекту «Наші гроші».

Так, днями у судовому реєстрі з’явилася цікава ухвала. У справі про крадіжку нерухомості через реєстратора комунального підприємства прокуратура наполягала допитати безхатьку. Вона не мала постійного місця проживання в Києві, перебувала на обліку в наркодиспансері та лікувалася від алкогольної залежності. Прокурор запевняв, що жінка так і не вилікувалася, упродовж останніх 15 років зловживає алкогольними напоями, що може призвести до її смерті. А тому треба встигнути допитати, бо раптом що.

«Зазвичай у реєстрі всі персональні дані знеособлюють. Але тут забули це зробити, ба, навіть, виділили жирним шрифтом. Так ми дізналися, що безхатька – це реєстратор київської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» Світлана Василівна Янчук», - пише видання.

Комунальне підприємство, в якому працювала безхатька, з’явилося на хвилі реформ Міністерства юстиції. Журналісти зазначають, що з огляду на спрощену систему акредитації, КП швидко стали «інструментом в руках рейдерів.

Крім того, автори публікації стверджують, що ключ Янчук працював у кількох напрямках. Ним переписували на інших власників дорогу нерухомість. Також серед клієнтів, що користувалися послугами віртуальної Янчук, були не лише приватні особи, але й державні організації.

Як приклад, наведено «крадіжку понад 25 га землі Державною установою Центральне територіальне управління капітального будівництва (скорочено – ЦТУКБ) у свого рідного Міністерства оборони».

Мова піде про три земельні ділянки на вулиці Михайла Максимовича (колишня Онуфрія Трутенка) з кадастровими номерами 8000000000:79:364:0020 (19.38 га) на Максимовича 9, і дві ділянки на Максимовича, 3 – 8000000000:79:364:0008 (6.22 га) та 8000000000:79:364:0071 (0.29 га)

Це державна земля, якою користується Міноборони із середини минулого сторіччя.

19 лютого 2018 року ЦТУКБ у держреєстрі прав став безстроковим фіціарієм всіх трьох ділянок. Віртуальному реєстратору вистачило номеру нечинного наказу Міноборони, щоб визнати від імені держави за державною установою неіснуючий у державі безстроковий суперфіцій земель державної власності, зокрема щодо юридично неіснуючих земельних ділянок.

Також розслідувачі «НГ» називають Янчук «найвідомішою українською реєстраторкою, яку ніхто не може знайти». У липні 2018 вона стала героїнею іншого матеріалу «Рейдерські схеми реєстрації нерухомості та бізнесу», а ще через кілька місяців, у вересні 2018 року, Мін’юст скасував акредитацію КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу».

«Після цього Світлана Янчук раптом знайшлася. У жовтні 2018 року безхатька прийшла до правоохоронців і заявила, що хтось невідомий взяв її паспорт і код, вивчився в структурі Мін’юсту НАІС на реєстратора і отримав у акредитованому центрі сертифікації ключів Мін’юсту реєстраторський ключ», - пише видання.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 Святослав Мазурик відкрив кримінальне провадження № 42018101060000202 за ст. 190 («Шахрайство») і попросив у НАІСу перелік всіх реєстраційних дій, зроблених від імені Світлани Янчук у період з 1 січня 2018 року по 1 січня 2019 року. За даними «Наших грошей», такий список Мазурик отримав – у ньому було понад 100 епізодів.