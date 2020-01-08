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    Борт з українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран

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    Літак з українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран - Борт з українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран
    Літак з українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран
    Фото: Кирило Тимошенко

    Представник Офісу президента оприлюднив фото літака, на якому вилетять фахівці в Іран

    Літак з українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран. Про це повідомив у Facebook заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    Також представник Офісу президента оприлюднив фото літака, на якому вилетять фахівці в Іран.

    «Борт з українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран», - написав Тимошенко.

    Як відомо, в Ірані оголосили 9 січня днем жалоби.

    Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

    Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.

    До слова, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

    Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

    Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири

    Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

    До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.

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