Катастрофа літака в Ірані: українців приносять свічки та квіти в аеропорт «Бориспіль»



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Люди вшановують пам'ять загиблих членів екіпажу українського літака Boeing-737 Фото: «5 канал»

У терміналі D летовища облаштований імпровізований меморіал

До Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Таким чином вшановують пам'ять загиблих членів екіпажу українського літака Boeing-737.

Як повідомляє «5 канал», у терміналі D летовища облаштований імпровізований меморіал. Вшанувати загиблих приходили як родичі та друзі – так і колеги екіпажу літака.

Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

Також український уряд заборонив польоти до Ірану.

До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.