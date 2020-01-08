  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Катастрофа літака в Ірані: українців приносять свічки та квіти в аеропорт «Бориспіль»

    • Розсилка
    Люди&nbsp;вшановують пам'ять загиблих членів екіпажу українського літака Boeing-737 - Катастрофа літака в Ірані: українців приносять свічки та квіти в аеропорт «Бориспіль»
    Люди вшановують пам'ять загиблих членів екіпажу українського літака Boeing-737
    Фото: «5 канал»

    У терміналі D летовища облаштований імпровізований меморіал

    До Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

    Таким чином вшановують пам'ять загиблих членів екіпажу українського літака Boeing-737.

    Як повідомляє «5 канал», у терміналі D летовища облаштований імпровізований меморіал. Вшанувати загиблих приходили як родичі та друзі – так і колеги екіпажу літака.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Катастрофа літака в Ірані: українців приносять свічки та квіти в аеропорт «Бориспіль»
    Катастрофа літака в Ірані: українців приносять свічки та квіти в аеропорт «Бориспіль»
    Катастрофа літака в Ірані: українців приносять свічки та квіти в аеропорт «Бориспіль»
    Катастрофа літака в Ірані: українців приносять свічки та квіти в аеропорт «Бориспіль»

    Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

    ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири

    Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

    Також український уряд заборонив польоти до Ірану.

    До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.

    Читайте також:
      Аеропорт Бориспіль Іран авіакатастрофа літак Boeing МАУ квіти
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ