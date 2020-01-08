Авіакатастрофа в Ірані: українським літакам заборонили польоти також над Іраком



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Заборона поширюється на усіх експлуатантів повітряних суден, зареєстрованих в Україні

Заборона на польоти набуває чинності з 00:00 9 січня

Державна авіаційна служба заборонила українським авіакомпаніям виконання польотів у повітряному просторі не тільки Ірану, а й Іраку.

Про це у середу ввечері повідомив прем’єрміністр України Олексій Гончарук у Facebook.

За словами голови уряду, заборона набуває чинності з 00:00 9 січня 2020 року. Вона поширюється на усіх експлуатантів повітряних суден, зареєстрованих в Україні.

Крім того, як повідомив прем’єр, вже розпочинається позапланова перевірка «забезпечення льотної діяльності, підтримання льотної придатності повітряних суден, виконання технічного обслуговування авіаційної техніки та системи управління безпекою польотів ПрАТ «Міжнародні авалінії України».

Він додав, що також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній.

Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

До слова, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.