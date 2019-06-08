«Росія любить Монако». Журналістка розповіла, де і як формувався список «партії реваншу» Медведчука



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава політради партії «Опозиційна платформа - За життя» і кум президента РФ Віктор Медведчук та нардеп Юрій Бойко

Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що саме на afterparty, що відбулася на яхті Медведчука і затвердили людей, які йдуть за списком «Опозиційна платформа - За життя»

Журналістка студії 1+1 Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, де і як формувався список «партії реваншу» Віктора Медведчука.

«8 травня в Монте Карло відбулася «знаменна подія» - концерт Russia loves Monaco. На своїй 92-метровій яхті приплив Віктор Медведчук з дружиною. Особистим літаком прилетіли батько і син Табалови, ті які у 2012 році були першими тушками нового скликання парламенту. На концерті виступали Меладзе, Валерія і Ані Лорак», - написала вона у Facebook.

Журналістка зазначила, що квитки купувалися на пару або викуповувалися столами. «Найбільший стіл - Суркісів, був приурочений до дня народження його дружини. Там же було і возз'єднане подружжя Сергія Льовочкіна і Зінаїди Ліхачової. Всього близько 15 чоловік. Окрасою столу був російський співак Стас Михайлов», - розповіла Василевська-Смаглюк.

Вона додала, що віддалік сиділи і ні з ким не контактували Олександр Онищенко з «черговою» моделлю. Був окремий столик з набором різних людей, в числі яких Віталій Борт (28 номер в списку партії «Опозиційна платформа - За життя») з колишнім чиновником Автодору Вадимом Гордієвським.

Журналістка зазначила, що саме на afterparty, що відбулася на яхті Медведчука і затвердили людей, які йдуть за списком «Опозиційна платформа - За життя». Вона нагадала, що туди увійшов і «гаманець» Віталія Кличка Вадим Столар. «За інформацією моїх джерел, Столар нібито заплатив Рабиновичу за себе і ще чотирьох своїх людей, які увійшли у список, по 5 мільйонів доларів. А ще в списку, нагадаю, Ренат Кузьмін, який останні п'ять років прожив на окупованій території. Цікаво, як ЦВК його зареєструє?», - пише Василевська-Смаглюк

«Тепер вся ця Раша, любляча Монако, буде сидіти в українському парламенті. Кому спасибі?», - підсумувала журналістка.

Нагадаємо, партія «Опозиційна платформа - За життя» провела свій з'їзд у четвер, 6 червня, в Києві. Журналістів на з'їзд не запрошували.

Згодом у мережі Facebook з’явився список 35 кандидатів в депутати від «Опозиційної платформи - За життя». В першу п’ятірку очікувано увійшли партійні лідери – Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська та Сергій Льовочкін.



