Бойовики дев’ять разів за добу порушили режим припинення вогню



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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил

Неподалік Широкиного ворог застосував безпілотний літальний апарат з підвісом, на якому був закріплений для скиду гранатометний постріл

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Лебединського з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї;

неподалік Павлополя з напрямку Верхньошироківського – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Широкиного з напрямку Саханки, очевидно з метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних Сил, ворог застосував безпілотний літальний апарат з підвісом, на якому був закріплений для скиду гранатометний постріл (ВОГ-17).

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – застосував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а в районі Зайцевого – заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю;

поблизу Новотошківського з напрямку Голубівського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Південного з напрямку шахти ім.Гагаріна – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Майорська з напрямку Шахта 6-7 о 12.25 противник розпочав обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору «Горлівка – Бахмут». Застосував при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети.

Нагадаємо, 28 серпня контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорське» 28 серпня тимчасово не працював через ворожий обстріл.