Бойовики допустили представника ОБСЄ до половини ув'язнених українців



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Ірина Геращенко

Фріш відвідав шістьох українських заручників у тимчасово окупованому Донецьку

Бойовики допустили координатора ОБСЄ в Мінській гуманітарній групі Тоні Фріша менше, ніж до половини ув'язнених українців на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в Facebook.

Вона зазначила, що Фріша допустили менш, ніж до половини ув'язнених зі списку, наданого Україною. Проте представнику ОБСЄ вперше дали змогу поговорити з ув'язненими українцями він-на-віч без в'язничних наглядачів.

«З позитивного — вперше за всі ці роки йому дали можливість поспілкуватися з нашими хлопцями сам- на-сам, без тюремників і «прєдставітєлей», це справді важливо і я це вітаю. Негатив й те, що найбільше тривожить: допустили Фріша менш, ніж до половини із нашого списку (точну інформацію по прізвищам матимемо пізніше), особливо тривожна ситуація з окупованим Луганськом, там кілька українських військових — у повній ізоляції», — написала Геращенко.

Безпосередньо координатор ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Тоні Фріш повідомив, що він відвідав шістьох українських заручників у тимчасово окупованому Донецьку.

Нагадаємо, декілька днів тому омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що на окупованій території Луганської області протягом серпня у низці виправних колоній загинуло щонайменше п’ятеро ув’язнених.

До слова, 5 вересня представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що Росія відмовилася забрати громадян РФ з українських тюрем в обмін на наших політв’язнів.