Бойовики «ЛНР» похвалилися, що «утилізували» 85 кг червоної ікри

Водночас «силовики» скромно замовчують, як саме вони «утилізували» делікатес

Так звані силовики «ЛНР» заявили, що «утилізували» 85 кг червоної ікри, яку в якості контрабанди затримали і визнали «неякісною». [READ_MORE] Про це повідомляють на сайтах бойовиків. «У Краснодонському районі затримано групу осіб, яка контрабандним шляхом намагалася перемістити через митний кордон



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Водночас «силовики» скромно замовчують, як саме вони «утилізували» делікатес

Так звані силовики «ЛНР» заявили, що «утилізували» 85 кг червоної ікри, яку в якості контрабанди затримали і визнали «неякісною».

Про це повідомляють на сайтах бойовиків.

«У Краснодонському районі затримано групу осіб, яка контрабандним шляхом намагалася перемістити через митний кордон Республіки 85 кілограмів ікри лососевих риб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вилучену продукцію було передано «фахівцям СЕС» для проведення хіміко-біологічного дослідження.

«Експертиза показала, що ікра не відповідає вимогам ГОСТ, відноситься до розряду недоброякісних, небезпечних і не підлягає реалізації на території Луганської Народної Республіки. Відповідно до закону зазначена продукція була утилізована», - йдеться у повідомленні.

Водночас «силовики» скромно замовчують, як саме вони «утилізували» делікатес.