Бойовики минулої доби стріляли на донецькому напрямку: двох бійців АТО поранено
- Сьогодні, 06:24
-
Розсилка
Військовослужбовці ЗСУ вогонь у відповідь на провокації бойовиків не відкривали
Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили чотири прицільні обстріли позицій Збройних сил України. Усі порушення режиму перемир’я відбулися на донецькому напрямку.
Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО.
«На Приазов’ї, за світлої пори доби, бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь поблизу Водяного. Тут противник, спочатку з великокаліберних кулеметів обстріляв наші оборонні укріплення з непідконтрольної українському уряду Саханки, а згодом - вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї з тимчасово окупованої Ужівки», - зазначили у штабі.
У вечірній час ворог з гранатометів та стрілецької зброї порушив перемир’я у передмісті Авдіївки. Також на підступах до цього прифронтового міста активізувався снайпер противника, який обстрілював опорні пункти української армії. Окрім того, під вогонь з легкого піхотного озброєння потрапили оборонці Кам’янки.
На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє військових сил АТО зазнали легких поранень.
Нагадаємо, місія ОБСЄ зафіксувала 61 вибух у зоні АТО за період з 19:30 25 грудня по 19:30 26 грудня.
У вівторок на Луганщині також активізувалися ворожі снайпери.
Читайте також матеріал: Костянтин Задоя: Для суду над воєнними злочинцями все одно, називати події на Донбасі АТО чи інакше