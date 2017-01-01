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    Бойовики минулої доби стріляли на донецькому напрямку: двох бійців АТО поранено

    Військовослужбовці ЗСУ вогонь у відповідь на провокації бойовиків не відкривали
    Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили чотири прицільні обстріли позицій Збройних сил України. Усі порушення режиму перемир’я відбулися на донецькому напрямку. Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО. «На Приазов’ї, за світлої пори доби, бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь
    • Сьогодні, 06:24
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    Українські військові в зоні АТО
    Українські військові в зоні АТО

    Військовослужбовці ЗСУ вогонь у відповідь на провокації бойовиків не відкривали

    Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили чотири прицільні обстріли позицій Збройних сил України. Усі порушення режиму перемир’я відбулися на донецькому напрямку.

    Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО.

    «На Приазов’ї, за світлої пори доби, бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь поблизу Водяного. Тут противник, спочатку з великокаліберних кулеметів обстріляв наші оборонні укріплення з непідконтрольної українському уряду Саханки, а згодом - вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї з тимчасово окупованої Ужівки», - зазначили у штабі.

    У вечірній час ворог з гранатометів та стрілецької зброї порушив перемир’я у передмісті Авдіївки. Також на підступах до цього прифронтового міста активізувався снайпер противника, який обстрілював опорні пункти української армії. Окрім того, під вогонь з легкого піхотного озброєння потрапили оборонці Кам’янки.

    На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

    Внаслідок ворожих обстрілів двоє військових сил АТО зазнали легких поранень.

    Нагадаємо, місія ОБСЄ зафіксувала 61 вибух у зоні АТО за період з 19:30 25 грудня по 19:30 26 грудня.

    У вівторок на Луганщині також активізувалися ворожі снайпери.

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