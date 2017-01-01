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    Бойовики мінують Донбас боєприпасами з Росії

    На території України зазначені міни ніколи не вироблялися та до ЗСУ не постачалися
    Бойовики з ОРДЛО нарощують старі та встановлюють нові мінні загородження, зокрема використовуючи боєприпаси російського виробництва. Про це йдеться у заяві української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), яку наводить у понеділок прес-центр штабу АТО.
    • Сьогодні, 15:59
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    На території України зазначені міни ніколи не вироблялися та до ЗСУ не постачалися

    Бойовики з ОРДЛО нарощують старі та встановлюють нові мінні загородження, зокрема використовуючи боєприпаси російського виробництва.

    Про це йдеться у заяві української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), яку наводить у понеділок прес-центр штабу АТО.

    «Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та норми міжнародного гуманітарного права. Крім збільшення кількості обстрілів позицій ЗС України та мирного населення у районі лінії розмежування, незаконні збройні формування окремих районів Донецької та Луганської областей здійснюють заходи із нарощування старих та встановлення нових мінних загороджень», - йдеться у повідомленні.

    Так, за даними СЦКК, у районі проведення АТО помічені касетні боєприпаси російського виробництва (КПОМ-2) з протипіхотними осколковими мінами (ПОМ-2). Нанесене на них маркування чітко вказує, що вони були виготовлені у 1993 році на російському військовому заводі. 

    Українська сторона СЦКК зазначає: на території України зазначені міни ніколи не вироблялися та до ЗСУ не постачалися, тому й не могли бути захопленими «трактористами» чи «добуті у шахтах Донбасу». «Тільки звірячою жорстокістю та ненавистю до мирного населення можна пояснити використання бойовиками НЗФ ОРДО та ОРЛО мін, які не піддаються розмінуванню», - йдеться у заяві.

    Повідомляється також, що на сході України до початку російської інтервенції не було жодного арсеналу з мінними або іншими інженерними засобами ЗСУ. Тому можна із впевненістю сказати, що всі міни, які встановлені окупаційно-терористичними військами на сході України, надходили виключно з території Російської Федерації, зауважили в СЦКК.

    «Такі дії НЗФ ОРДО та ОРЛО вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи щодо виконання "шкільного" режиму тиші по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту», - йдеться у заяві української сторони СЦКК.

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