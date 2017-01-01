Бойовики мінують Донбас боєприпасами з Росії
- Сьогодні, 15:59
-
Розсилка
На території України зазначені міни ніколи не вироблялися та до ЗСУ не постачалися
Бойовики з ОРДЛО нарощують старі та встановлюють нові мінні загородження, зокрема використовуючи боєприпаси російського виробництва.
Про це йдеться у заяві української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), яку наводить у понеділок прес-центр штабу АТО.
«Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та норми міжнародного гуманітарного права. Крім збільшення кількості обстрілів позицій ЗС України та мирного населення у районі лінії розмежування, незаконні збройні формування окремих районів Донецької та Луганської областей здійснюють заходи із нарощування старих та встановлення нових мінних загороджень», - йдеться у повідомленні.
Так, за даними СЦКК, у районі проведення АТО помічені касетні боєприпаси російського виробництва (КПОМ-2) з протипіхотними осколковими мінами (ПОМ-2). Нанесене на них маркування чітко вказує, що вони були виготовлені у 1993 році на російському військовому заводі.
Українська сторона СЦКК зазначає: на території України зазначені міни ніколи не вироблялися та до ЗСУ не постачалися, тому й не могли бути захопленими «трактористами» чи «добуті у шахтах Донбасу». «Тільки звірячою жорстокістю та ненавистю до мирного населення можна пояснити використання бойовиками НЗФ ОРДО та ОРЛО мін, які не піддаються розмінуванню», - йдеться у заяві.
«Такі дії НЗФ ОРДО та ОРЛО вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи щодо виконання "шкільного" режиму тиші по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту», - йдеться у заяві української сторони СЦКК.