Бойовики мінують Донбас боєприпасами з Росії

На території України зазначені міни ніколи не вироблялися та до ЗСУ не постачалися

Бойовики з ОРДЛО нарощують старі та встановлюють нові мінні загородження, зокрема використовуючи боєприпаси російського виробництва. Про це йдеться у заяві української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), яку наводить у понеділок прес-центр штабу АТО.



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На території України зазначені міни ніколи не вироблялися та до ЗСУ не постачалися

Бойовики з ОРДЛО нарощують старі та встановлюють нові мінні загородження, зокрема використовуючи боєприпаси російського виробництва.

Про це йдеться у заяві української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), яку наводить у понеділок прес-центр штабу АТО.

«Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та норми міжнародного гуманітарного права. Крім збільшення кількості обстрілів позицій ЗС України та мирного населення у районі лінії розмежування, незаконні збройні формування окремих районів Донецької та Луганської областей здійснюють заходи із нарощування старих та встановлення нових мінних загороджень», - йдеться у повідомленні.

Так, за даними СЦКК, у районі проведення АТО помічені касетні боєприпаси російського виробництва (КПОМ-2) з протипіхотними осколковими мінами (ПОМ-2). Нанесене на них маркування чітко вказує, що вони були виготовлені у 1993 році на російському військовому заводі.

Українська сторона СЦКК зазначає: на території України зазначені міни ніколи не вироблялися та до ЗСУ не постачалися, тому й не могли бути захопленими «трактористами» чи «добуті у шахтах Донбасу». «Тільки звірячою жорстокістю та ненавистю до мирного населення можна пояснити використання бойовиками НЗФ ОРДО та ОРЛО мін, які не піддаються розмінуванню», - йдеться у заяві.